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СМИ Бельгии отвергли миф об изоляции России 

Ридус 1 час назад
Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Европейские СМИ расценили успешное проведение XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в качестве свидетельства высокой значимости России на мировой политической арене.
«Бывшая столица Российской империи Санкт-Петербург превратилась в один из мировых центров политики и экономики. Бизнесмены, аналитики, политики и журналисты из 145 стран собрались в этом городе, развенчав миф о том, будто Россия и Владимир Путин были изолированы от мирового сообщества», — пишет бельгийское издание EU Reporter.
Автор публикации Джеймс Уилсон отметил, что в 2019 году форум установил рекорд по числу участников и количеству заключенных сделок (их общая сумма превысила 47 миллиардов долларов). «Очевидно, что с момента проведения в Санкт-Петербурге саммита G8 13 лет тому назад, Россия стала еще более привлекательной страной для различных деятелей мирового уровня», — считает он.
Уилсон назвал президента России Владимира Путина поборником «альтернативного пост-американского мирового порядка», который выступает альтернативой западному варианту глобализации. Также журналист выразил уверенность, что игнорирование тесного сближения России и Китая в экономической и военной сфере «должны стать сигналом тревоги для сторонников нынешнего мирового порядка». «От этого будет хуже только нам», — заключил он.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в ПМЭФ во время своего многодневного государственного визита в Россию. Цзиньпин и Владимир Путин подписали несколько совместных заявлений, в которых выступили за восстановление жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), призвали другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории, осудили политический диктат и валютный шантаж в международном торгово-экономическом сотрудничестве, выступили против военной интервенции в Венесуэлу, а также призвали Иран продолжать выполнять свои обязательства в рамках «ядерной сделки» и раскритиковали односторонние санкции США в отношении Тегерана.
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В мире , Политика , Цзиньпин Си , Владимир Путин , Джеймс Уилсон , Бельгия , Санкт-Петербург
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