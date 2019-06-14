СМИ Бельгии отвергли миф об изоляции России

Европейские СМИ расценили успешное проведение XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в качестве свидетельства высокой значимости России на мировой политической арене.

«Бывшая столица Российской империи Санкт-Петербург превратилась в один из мировых центров политики и экономики. Бизнесмены, аналитики, политики и журналисты из 145 стран собрались в этом городе, развенчав миф о том, будто Россия и Владимир Путин были изолированы от мирового сообщества», — пишет бельгийское издание EU Reporter.

Автор публикации Джеймс Уилсон отметил, что в 2019 году форум установил рекорд по числу участников и количеству заключенных сделок (их общая сумма превысила 47 миллиардов долларов). «Очевидно, что с момента проведения в Санкт-Петербурге саммита G8 13 лет тому назад, Россия стала еще более привлекательной страной для различных деятелей мирового уровня», — считает он.

Уилсон назвал президента России Владимира Путина поборником «альтернативного пост-американского мирового порядка», который выступает альтернативой западному варианту глобализации. Также журналист выразил уверенность, что игнорирование тесного сближения России и Китая в экономической и военной сфере «должны стать сигналом тревоги для сторонников нынешнего мирового порядка». «От этого будет хуже только нам», — заключил он.