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Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет. Такое мнение выразила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.
«Я могу твёрдо сказать: если нам удастся это реализовать с новым президентом, парламентом, правительством, то через пять лет мы будем жить хотя бы так, как живёт Польша. Мы поставили такое задание», — сказала она.
При этом, по словам Тимошенко, «если пять лет снова ничего не делать, как предыдущие, то мы можем отстать от неё на всю жизнь».
Ранее Тимошенко заявила о «падении» уровня экономики Украины. По её словам, бюджет Украины в настоящее время «пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка».
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В мире , Юлия Тимошенко , Польша
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