Трампа потроллили в соцсетях за общение с «принцем китов»

Президента США Дональда Трампа потроллили в соцсетях за общение с "принцем китов", публикуя язвительные мемы и фотожабы на сей счет, сообщает ВВС Дело в том, что в своем твите в четверг Трамп рассказал о встрече с британскими и европейскими влиятельными лицами во время визита в Лондон и вместо " принца Уэльского " написал о встрече с "принцем китов".

"Я встретился с королевой Англии, принцем китов, премьер-министром Соединенного Королевства, премьер-министром Ирландии, президентами Франции и Польши", — пояснил Трамп.

Недоразумение возникло в результате некорректного написания слова Уэльс, которое отличается в английском языке от кита всего одной буквой — Wales и whales. Таким образом, вместо "принца Уэльского Чарльза" у главы Белого дома получилось рассказать о встрече с "принцем китов".

Трамп, поняв об ошибке, удалил твит, но фотожабы уже начали активно распространяться пользователями в соцсетях, не преминувших поиздеваться над очередным ляпом американского президента. Комментаторы реагировали с восторгом на оплошность, отправляя фотографии и воображая, как могла бы выглядеть такая встреча главы Белого дома и "принца-кита". Некоторые прочили Трампу главную роль в ремейке культового фильма "Освободите Вилли".