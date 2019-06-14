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Трампа потроллили в соцсетях за общение с «принцем китов» 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Президента США Дональда Трампа потроллили в соцсетях за общение с "принцем китов", публикуя язвительные мемы и фотожабы на сей счет, сообщает ВВС Дело в том, что в своем твите в четверг Трамп рассказал о встрече с британскими и европейскими влиятельными лицами во время визита в Лондон и вместо "принца Уэльского" написал о встрече с "принцем китов".
"Я встретился с королевой Англии, принцем китов, премьер-министром Соединенного Королевства, премьер-министром Ирландии, президентами Франции и Польши", — пояснил Трамп.
Недоразумение возникло в результате некорректного написания слова Уэльс, которое отличается в английском языке от кита всего одной буквой — Wales и whales. Таким образом, вместо "принца Уэльского Чарльза" у главы Белого дома получилось рассказать о встрече с "принцем китов".
Трамп, поняв об ошибке, удалил твит, но фотожабы уже начали активно распространяться пользователями в соцсетях, не преминувших поиздеваться над очередным ляпом американского президента. Комментаторы реагировали с восторгом на оплошность, отправляя фотографии и воображая, как могла бы выглядеть такая встреча главы Белого дома и "принца-кита". Некоторые прочили Трампу главную роль в ремейке культового фильма "Освободите Вилли".
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В мире , Чарльз Виндзор , Дональд Трамп , США
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