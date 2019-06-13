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В США обвинили Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
В США полагают, что Иран, «весьма вероятно, виновен в атаках» на танкеры в Оманском заливе, заявил представитель Минобороны США в интервью CBS News.
«Чиновник опроверг утверждение Ирана о спасении экипажей обоих судов в Оманском заливе, назвав его "явно ложным"», — говорится в сообщении.
По его словам, эсминец ВМС США Bainbridge подобрал 21 члена экипажа, несмотря на заявления Ирана, что они спасли 44 моряка с обоих судов.
Власти США рассчитывают найти достаточно обломков загоревшихся судов, чтобы установить кто их атаковал, отметил он.
Шаги, которые США предпримет в отношении инцидента, будут зависеть от доказательств, связывающих его с Ираном, а также от отношения к данному вопросу стран Персидского залива, заявил он. Чиновник подчеркнул, что после того, как в прошлом месяце было совершено нападение на четыре танкера, Саудовская Аравия не проявила интереса к ответным мерам. Однако, по его словам, данные настроения изменились.
Ранее Associated Press со ссылкой на СМИ ОАЭ сообщило, что танкер Front Altair норвежской судоходной компании Frontline, перевозивший сырую нефть, загорелся и затонул после взрыва.
Однако позднее данную информацию опровергло агентство Рейтер, указав на то, что судно ещё горит. Все члены экипажа были эвакуированы и доставлены в безопасное место. Второе судно — Kokuka Courageous, принадлежащее BSM Ship Management, транспортировало этанол.
Экипаж из 21 человека также эвакуирован, но один человек из команды получил легкие ранения в результате инцидента. Взрывы были зафиксированы около 8 утра по местному времени.
Расследование случившегося уже начато транспортными компаниями.
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Комментарии2
В мире , Происшествия , Министерство обороны , Associated Press , CBS , Reuters , Иран , США
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