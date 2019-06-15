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На саммите в Душанбе рассмотрят вопросы глобальной безопасности 

Вести.Ru + ещё 22 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
В субботу, 15 июня, в Душанбе пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В центре вниманию его участников будут вопросы глобальной безопасности.
Встреча на высшем уроне соберет делегации стран-участниц объединения, а также наблюдателей от международных организаций, в том числе, от ООН, ОБСЕ, Лиги арабских государств. Российскую делегацию возглавляет президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер прибыл в Душанбе накануне из Киргизии после участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), напоминает телеканал "Россия 24". У трапа самолета президента России встретил глава Таджикистана Эмомали Рахмон, прямо в аэропорту состоялась короткая беседа.
Как ожидается, на совещании Владимир Путин изложит позицию России по ключевым международным вопросам. Запланирован и ряд двусторонних встреч. Основные итоги совещания зафиксируют в декларации.
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В мире , Эмомали Рахмонов , Владимир Путин , ОБСЕ , Лига арабских государств , ООН , ШОС
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