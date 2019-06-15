На саммите в Душанбе рассмотрят вопросы глобальной безопасности

В субботу, 15 июня, в Душанбе пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В центре вниманию его участников будут вопросы глобальной безопасности.

Российский лидер прибыл в Душанбе накануне из Киргизии после участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), напоминает телеканал "Россия 24". У трапа самолета президента России встретил глава Таджикистана Эмомали Рахмон , прямо в аэропорту состоялась короткая беседа.

Как ожидается, на совещании Владимир Путин изложит позицию России по ключевым международным вопросам. Запланирован и ряд двусторонних встреч. Основные итоги совещания зафиксируют в декларации.