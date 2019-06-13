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Американские СМИ призвали отправить Порошенко за решетку 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: EPA/ТАСС
Американская газета The Washington Times обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в коррупции и призвала привлечь его к уголовной ответственности. Об этом сообщил «Царьград».
Автор колонки американского издания заявил, что Порошенко использовал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для расправы над политическими оппонентами и обогащения бизнес-партнеров. Кроме того, по его мнению, правительство бывшего украинского лидера сколотило состояние за счет завышения цен на вооружение.
Также автор материала призывает Запад вмешаться в расследование коррупционных преступлений бывшего украинского руководства. Такие действия, по его мнению, должны помочь Зеленскому найти активы, выведенные из страны за последние пять лет, а также привлечь к ответственности причастных, сообщил сайт «Дни.ру».
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В мире , США , Украина , Петр Порошенко , The Washington Times
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