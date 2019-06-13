Американские СМИ призвали отправить Порошенко за решетку

Американская газета The Washington Times обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в коррупции и призвала привлечь его к уголовной ответственности. Об этом сообщил «Царьград».

Автор колонки американского издания заявил, что Порошенко использовал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для расправы над политическими оппонентами и обогащения бизнес-партнеров. Кроме того, по его мнению, правительство бывшего украинского лидера сколотило состояние за счет завышения цен на вооружение.

Также автор материала призывает Запад вмешаться в расследование коррупционных преступлений бывшего украинского руководства. Такие действия, по его мнению, должны помочь Зеленскому найти активы, выведенные из страны за последние пять лет, а также привлечь к ответственности причастных, сообщил сайт «Дни.ру».