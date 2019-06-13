Евродепутат: мы не видим смысла в антироссийских санкциях

Евродепутат из Германии Йорг Меутен обозначил, что в продлении антироссийских санкций смысла нет, а для развития отношений с Москвой необходим прагматический подход. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Нет, мы (фракция «Идентичность и демократия — прим. „360“) не видим смысла в продлении антироссийских санкций», — цитирует Меутена «Политика сегодня».

По его словам, прибегать к санкционному механизму можно десятилетиями, однако он ничего не изменит в ситуации с Крымским полуостровом. Соответственно, лучше занять прагматический подход, дабы иметь хорошее взаимодействие с Россией.