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Евродепутат: мы не видим смысла в антироссийских санкциях 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Евродепутат из Германии Йорг Меутен обозначил, что в продлении антироссийских санкций смысла нет, а для развития отношений с Москвой необходим прагматический подход. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Нет, мы (фракция «Идентичность и демократия — прим. „360“) не видим смысла в продлении антироссийских санкций», — цитирует Меутена «Политика сегодня».
По его словам, прибегать к санкционному механизму можно десятилетиями, однако он ничего не изменит в ситуации с Крымским полуостровом. Соответственно, лучше занять прагматический подход, дабы иметь хорошее взаимодействие с Россией.
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В мире , Европа , Германия , Москва
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