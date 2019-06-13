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Россия предложила Украине помириться 

Lenta.ru 48 минут назад
Россия предложила Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, которого цитирует ТАСС.
«С российской стороны, со стороны "Газпрома" предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», — сказал Новак.
Также министр отметил, что Киев пока не готов заключать новый контракт на транзит газа на условиях, аналогичных тем, что действуют для европейских покупателей. «Проще продлить действующий», — сказал Новак.
При этом Москва, по его словам, надеется на прагматичный подход Украины в переговорах о продлении транзита. «В нашей позиции нет никакой политики, мы рассчитываем, что мы сможем продемонстрировать конструктивный диалог, новое руководство Украины сможет продемонстрировать прагматичный подход в вопросе о продолжении транзита через свою территорию после 2019 года, [когда истекает срок действующего соглашения]».
Россия, по словам Новака, готова возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25 процентов. Поставки российского топлива на Украину были прекращены в 2015 году, когда Киев начал закупать газ в Европе. Ранее о возможных скидках говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев в ответ утверждал, что любые переговоры возможны только в трехстороннем формате с участием Евросоюза.
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» по поводу цены поставок и объема транзита российского газа. С учетом сложения требований «Нафтогазу» была присуждена компенсация в 2,6 миллиарда долларов.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Андрей Коболев , Алексей Миллер , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Киев
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