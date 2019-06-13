На Зеленского подали в суд за отмену указов Порошенко

Иск на действующего президента был подан в Кассационный административный суд Андреем Василенко — судьей, который решением Зеленского был уволен из Высшего совета правосудия (ВСП). Он требует признания действий Зеленского противоправными. Рассматривать иск будет состав суда из пяти судей.

11 июня Владимир Зеленский отменил указы Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова. Он также издал указ о проведении открытого конкурса для назначения в этот орган.

Порошенко назначил Василенко и Исакова членами ВСП 13 мая — после того, как ЦИК объявил официальные результаты выборов президента, на которых бывший лидер Украины получил около 24 процентов голосов избирателей.

Высший совет правосудия обеспечивает независимость судебной власти на Украине. В его состав входит 21 человек, срок полномочий составляет четыре года. Член ВСП не может принадлежать к политическим партиям, профсоюзам, участвовать в политической деятельности, иметь представительский мандат, занимать другие оплачиваемые должности или выполнять любую оплачиваемую работу кроме научной, преподавательской или творческой.