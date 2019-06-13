Вучич: закон о вероисповедании в Черногории испортит отношения Белграда и Подгорицы

"Я получил анализ предложенного черногорскому парламенту законопроекта, и мы через Венецианскую комиссию попробуем попросить, чтобы этот законопроект не принимали, так как он негативно скажется на сербах, которые имеют свою церковь в Черногории. У меня как у президента страны, который заботится о положении сербов и не желает портить отношения с Черногорией, есть просьба к властям в Черногории не принимать такой акт. Это моя просьба, надежда и желание, поскольку СПЦ веками существует на этой территории, является убежищем не только сербов, но и тех, кто считает себя черногорцами или представителями других национальностей", — цитирует слова сербского лидера агентство Танюг.

"Любая угроза имуществу СПЦ в Черногории неминуемо приведет к ухудшению отношений, а мы этого не хотим, мы хотим наилучших отношений с Черногорией", — сказал он.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. По мнению аналитиков, президент надеется принятием закона о вероисповедания изъять собственность СПЦ и передать ее непризнанной "черногорской церкви".

Архиерей Сербской церкви Амфилохий, комментируя высказывания Джукановича, заявил, что президент "сам пытается быть главой церкви", что "это первый раз в истории, когда атеист создает церковь". По его словам, "черногорская церковь" никем не признана, кроме украинских раскольников". "Теперь они надеются, что Константинополь признает и их, но это абсолютно невозможно", — сказал митрополит, отметив, что глава черногорской церкви Дедеич, некогда священник Константинопольского патриархата в Риме, "лишен чина за преступления, поэтому нет и речи о таком признании".