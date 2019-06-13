В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост

Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открыли 25 мая в присутствии мэра. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая. Через эти панорамные панели можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом. В День Киева 26 мая на мосту треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. Позже мост закрывали на проверку.

"До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это необходимо, потому что "улегся" гусасфальт — покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть, и почистить мост, нанести пластиковую разметку", — написал Кличко на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что защитную пленку на стеклянных элементах моста в ближайшее время заменят на слой защитного супербронированного стекла.