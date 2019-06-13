Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Facebook
Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открыли 25 мая в присутствии мэра. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая. Через эти панорамные панели можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом. В День Киева 26 мая на мосту треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. Позже мост закрывали на проверку.
"До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это необходимо, потому что "улегся" гусасфальт — покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть, и почистить мост, нанести пластиковую разметку", — написал Кличко на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что защитную пленку на стеклянных элементах моста в ближайшее время заменят на слой защитного супербронированного стекла.
Последние новости
Климкин потребовал от мира принять необычные шаги по Крыму В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Комментарии2
В мире , Украина , Виталий Кличко , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всех под арест? Что угрожает россиянам330
Установлена личность «воскресшего» Цапка50
Смертельная ошибка звезды киберспорта1
Экс-ведущий MTV отравился и впал в кому4
Россия нанесла удар в Сирии173
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение