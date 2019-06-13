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На Украине завели дело на экс-главу Конституционного суда Шевчука 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: facebook.com/Станислав Шевчук
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело в отношении бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука, сообщила в четверг пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
"Следователи Государственного бюро расследований завели уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного суда", — заявила Иванова в комментарии агентству "Укринформ".
Она добавила, что дело завели после обращения народного депутата, в котором говорилось о незаконном назначении Шевчуком внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.
Дело заведено по статье "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.infо со ссылкой на источник в КС сообщила, что судьи большинством голосов проголосовали за увольнение Шевчука с должности председателя и судьи КС. По данным СМИ, основанием освобождения Шевчука с должности стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Судьи КС избрали Наталью Шапталу новым председателем. Шевчук назвал произошедшее "антиконституционным переворотом" и заявил, что намерен обратится в правоохранительные органы. Позже Шевчук заявил, что обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании незаконным действий КCУ относительного его увольнения.
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Комментарии
В мире , Украина , МВД , Укринформ
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