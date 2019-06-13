На Украине завели дело на экс-главу Конституционного суда Шевчука

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело в отношении бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука, сообщила в четверг пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Следователи Государственного бюро расследований завели уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного суда", — заявила Иванова в комментарии агентству "Укринформ".

Она добавила, что дело завели после обращения народного депутата, в котором говорилось о незаконном назначении Шевчуком внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

Дело заведено по статье "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины.