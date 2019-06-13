На Украине вспомнили о зачистке Мариуполя

Агентство УНИАН привело хронологию освобождения Мариуполя силами Антитеррористической операции (АТО, с 2018 года Операция объединенных сил) 13 июня 2014 года.

Изначально силовики планировали пойти на штурм Мариуполя 23 мая, чтобы местные жители смогли проголосовать на выборах президента Украины . Однако дату зачистки перенесли из-за нехватки сил и средств.

Украинское МВД сделало ставку на батальон «Азов», который был обеспечен необходимым вооружением. Всего к операции привлекли 150 «азовцев», две роты батальона «Днепр», две роты Нацгвардии и спецподразделение МВД. Им помогали местные активисты и члены запрещенного в России «Правого сектора». Штурмовые действия бойцы отрабатывали на полигоне в Бердянске Запорожской области.

По данным агентства, перед наступлением Киева командир мариупольских ополченцев Андрей Борисов по прозвищу «Чечен» сбежал из города. Он узнал о подготовке «Азова» к штурму и решил покинуть город, не предупредив об этом своих соратников.

Операция началась около пяти часов утра. К этому моменту в городе находилось до 80 ополченцев. Сначала «азовцы» ударили по позициям противников из зенитной установки Зу-23, после чего свою задачу начали выполнять штурмовые группы. Украинские бойцы нацелились взять здание банка на улице Греческой, где ополченцы устроили свой штаб и успели заминировать близлежащую территорию.

Продвижение происходило стремительно: за несколько часов украинские силы ликвидировали основные опорные пункты и технику ополченцев.

Позже в МВД отчитались, что местные жители не оказали никакого сопротивления силам АТО, никто из гражданских не пострадал. Ранения получили пять нацгвардейцев. От ополченцев шесть человек погибли и 17 пострадали.

Летом 2017 года воевавший в «Азове» гражданин Швеции Микаэль Скилт рассказал, что депутат Верховной Рады Олег Ляшко участвовал в штурме Мариуполя и чуть не сорвал боевую операцию. По его словам, когда бойцы добровольческого формирования скрытно приготовились атаковать блокпост ополченцев, кто-то крикнул «Сдавайтесь!». «Потом мне сказали, что это орал Ляшко», — добавил Скилт.

Мариуполь был взят под контроль самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в начале апреля 2014 года. С этого времени в городе несколько раз происходили столкновения между украинскими бойцами и ополченцами.