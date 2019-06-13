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На Украине вспомнили о зачистке Мариуполя 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Reuters
Агентство УНИАН привело хронологию освобождения Мариуполя силами Антитеррористической операции (АТО, с 2018 года Операция объединенных сил) 13 июня 2014 года.
Изначально силовики планировали пойти на штурм Мариуполя 23 мая, чтобы местные жители смогли проголосовать на выборах президента Украины. Однако дату зачистки перенесли из-за нехватки сил и средств.
Украинское МВД сделало ставку на батальон «Азов», который был обеспечен необходимым вооружением. Всего к операции привлекли 150 «азовцев», две роты батальона «Днепр», две роты Нацгвардии и спецподразделение МВД. Им помогали местные активисты и члены запрещенного в России «Правого сектора». Штурмовые действия бойцы отрабатывали на полигоне в Бердянске Запорожской области.
По данным агентства, перед наступлением Киева командир мариупольских ополченцев Андрей Борисов по прозвищу «Чечен» сбежал из города. Он узнал о подготовке «Азова» к штурму и решил покинуть город, не предупредив об этом своих соратников.
Операция началась около пяти часов утра. К этому моменту в городе находилось до 80 ополченцев. Сначала «азовцы» ударили по позициям противников из зенитной установки Зу-23, после чего свою задачу начали выполнять штурмовые группы. Украинские бойцы нацелились взять здание банка на улице Греческой, где ополченцы устроили свой штаб и успели заминировать близлежащую территорию.
Продвижение происходило стремительно: за несколько часов украинские силы ликвидировали основные опорные пункты и технику ополченцев.
Позже в МВД отчитались, что местные жители не оказали никакого сопротивления силам АТО, никто из гражданских не пострадал. Ранения получили пять нацгвардейцев. От ополченцев шесть человек погибли и 17 пострадали.
Летом 2017 года воевавший в «Азове» гражданин Швеции Микаэль Скилт рассказал, что депутат Верховной Рады Олег Ляшко участвовал в штурме Мариуполя и чуть не сорвал боевую операцию. По его словам, когда бойцы добровольческого формирования скрытно приготовились атаковать блокпост ополченцев, кто-то крикнул «Сдавайтесь!». «Потом мне сказали, что это орал Ляшко», — добавил Скилт.
Мариуполь был взят под контроль самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в начале апреля 2014 года. С этого времени в городе несколько раз происходили столкновения между украинскими бойцами и ополченцами.
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Комментарии1
В мире , Украина , Олег Ляшко , Андрей Борисов , МВД , Верховная Рада , УНИАН , Бердянск , Мариуполь
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