В Генштабе Украины опровергли появление приказа не стрелять в ответ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что ему не поступали приказы не открывать ответный огонь на линии соприкосновения с территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он рассказал в интервью изданию «Би-би-си Украина».

По его словам, ни он, ни военно-политическое руководство страны, ни командиры на местах не могли дать такого приказа, как и никакой другой человек, который «хоть что-то понимает в войне». При этом он выразил уверенность в том, что командиры Операции объединенных сил (ООС) не дадут такого приказа никогда. Также он отметил, что все понимают, что провоцировать противника на столкновения тоже не нужно.

Ранее в том же интервью Хомчак заявил, что Украина пока не готова к новой провокации в Керченском проливе, объяснив это тем, что у них «не так много украинцев». Глава Генштаба также дал комментарий относительно прошедших в 2014 году боев за Иловайск, участником которых он являлся.

5 июня состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Представитель украинской делегации Леонид Кучма предложил прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Позже он объяснил, что отвечать на огонь нужно лишь в тех случаях, если боевые действия идут на территории, где нет населенных пунктов.