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Глава МВД Британии подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа 

RT на русском 49 минут назад
Фото: Reuters
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в эфире BBC Radio 4 заявил, что подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
«Он заслуженно находится за решёткой. Из США есть запрос на экстрадицию, который завтра поступит в суд, но вчера я подписал ордер об экстрадиции и сертифицировал его», — цитирует The Guardian министра.
Ранее The Washington Post, ссылаясь на американского чиновника, писала, что США направили Великобритании официальный запрос об экстрадиции Ассанжа.
Как отмечали в WikiLeaks, Минюст США может предъявить новое обвинение в отношении Ассанжа.
3 июня шведский суд отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks.
Видеоагентство Ruptly опубликовало эксклюзивное видео с Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш.
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В мире , США , Генпрокуратура РФ , Wikileaks , Министерство юстиции США , МВД , Washington Post , The Guardian , Великобритания
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