Обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений золота и серебра

Обнаружено одно из самых крупных в мире месторождений золота, серебра и меди, которое назвали «Альпала». На его разработку может понадобиться до 66 лет. Об этом сообщило агенство EFE со ссылкой на информацию министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии, углеводородов, горнорудной промышленности Эквадора.

Месторождение нашли на территории северной провинции Имбабура в Эквадоре в рамках проекта «Каскабель». В мировом рейтинге оно может занять первую строчку по количеству серебра, а также стать третьим по запасам золота и шестым по числу находящейся в нем меди.

Сейчас специалисты занимаются оценкой обнаруженных резервов драгметаллов и называют цифры в 10,9 миллиона тонн меди и более 23 миллионов унций золота. Таким образом, разработка «Альпалы» может проходить в течение 49-66 лет.