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Обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений золота и серебра 

360tv.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Обнаружено одно из самых крупных в мире месторождений золота, серебра и меди, которое назвали «Альпала». На его разработку может понадобиться до 66 лет. Об этом сообщило агенство EFE со ссылкой на информацию министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии, углеводородов, горнорудной промышленности Эквадора.
Месторождение нашли на территории северной провинции Имбабура в Эквадоре в рамках проекта «Каскабель». В мировом рейтинге оно может занять первую строчку по количеству серебра, а также стать третьим по запасам золота и шестым по числу находящейся в нем меди.
Сейчас специалисты занимаются оценкой обнаруженных резервов драгметаллов и называют цифры в 10,9 миллиона тонн меди и более 23 миллионов унций золота. Таким образом, разработка «Альпалы» может проходить в течение 49-66 лет.
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