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Главком ВСУ поставил три вопроса об «Иловайском котле» 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что украинская общественность однобоко относится к последствиям боев за Иловайск в 2014 году, в ходе которых украинские силовики понесли крупные потери. Об этом он заявил в интервью «BBC News Украина».
По его словам, всех интересует только то, кто должен ответить за произошедшее, но сам он задал бы три других вопроса.
«Какие бы мы сделали выводы из того, что произошло в Иловайске? Сделаны правильные выводы из этих событий? Почему так случилось, что к событиям в Иловайске сложилась такая обстановка?» — сказал Хомчак.
Генерал отметил, что он, вероятно, «знает больше всех» о тех событий, поскольку был руководителем той операции и непосредственно участвовал в ней. В то же время военачальник отказался детально рассказать о предполагаемых виновниках и причинах поражения украинских силовиков под Иловайском, сославшись на то, что по этому эпизоду вооруженного конфликта в Донбассе еще ведется расследование, ход которого засекречен.
Хомчак добавил, что новый президент Украины Владимир Зеленский на первой с ним встрече, состоявшейся до назначения генерала главой Генштаба, интересовался темой боев за Иловайск. Они обсудили те события, но какие-либо подробности беседы военный не привел журналистам.
Руслан Хомчак, новый начальник Генштаба ВСУ и главнокомандующий украинской армией, руководил операцией по взятию Иловайска и выходил из окружения с боем вместе с несколькими группами солдат. После участия в вооруженном конфликте в Донбассе стал начальником штаба сухопутных войск ВСУ и был главным инспектором Минобороны.
Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями ВСУ, МВД Украины и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики с другой. Впоследствии эти события стали известны как «Иловайский котел», поскольку украинские силовики, сперва занявшие значительную часть города, затем оказались окружены и в результате прорыва понесли крупные потери — главная военная прокуратура Украины насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Министерство обороны , Генштаб , МВД , Верховная Рада , BBC News , Иловайск
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