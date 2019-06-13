Главком ВСУ поставил три вопроса об «Иловайском котле»

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что украинская общественность однобоко относится к последствиям боев за Иловайск в 2014 году, в ходе которых украинские силовики понесли крупные потери. Об этом он заявил в интервью «BBC News Украина».

По его словам, всех интересует только то, кто должен ответить за произошедшее, но сам он задал бы три других вопроса.

«Какие бы мы сделали выводы из того, что произошло в Иловайске? Сделаны правильные выводы из этих событий? Почему так случилось, что к событиям в Иловайске сложилась такая обстановка?» — сказал Хомчак.

Генерал отметил, что он, вероятно, «знает больше всех» о тех событий, поскольку был руководителем той операции и непосредственно участвовал в ней. В то же время военачальник отказался детально рассказать о предполагаемых виновниках и причинах поражения украинских силовиков под Иловайском, сославшись на то, что по этому эпизоду вооруженного конфликта в Донбассе еще ведется расследование, ход которого засекречен.

Хомчак добавил, что новый президент Украины Владимир Зеленский на первой с ним встрече, состоявшейся до назначения генерала главой Генштаба, интересовался темой боев за Иловайск. Они обсудили те события, но какие-либо подробности беседы военный не привел журналистам.

Руслан Хомчак, новый начальник Генштаба ВСУ и главнокомандующий украинской армией, руководил операцией по взятию Иловайска и выходил из окружения с боем вместе с несколькими группами солдат. После участия в вооруженном конфликте в Донбассе стал начальником штаба сухопутных войск ВСУ и был главным инспектором Минобороны