Россия показала Дании перспективы блокировки «Северного потока-2»

Вячеслав Кулагин. Дания понесет серьезные затраты, если дойдет до ее "наказания" в европейских судах за задержку "Северного потока-2". Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН

"Заявления России о компенсациях, которые Дания может выплатить за задержку проекта "Северный поток-2", неизбежно должны были прозвучать в сложившейся ситуации. В какой-то мере это способ подтолкнуть Копенгаген к принятию решения. Нельзя рассматривать заявки бесконечно — есть определенные сроки, которые Дания уже сорвала. Ответ должен быть дан. И если он будет отрицательным, то обосновать позицию государства, что, в свою очередь, тоже может стать причиной судебных разбирательств.

По сути, отказать Дания не может — разрешение на прокладку "Северного потока" в свое время было дано, а значит, аргумента запретить проложить рядом вторую такую же просто нет. И Россия обрисовывает перед датскими властями перспективы — множество компаний РФ и Европы вложили деньги в крупный проект, который уже реализуется. Задержки приведут к финансовым потерям, которые виновная сторона будет вынуждена компенсировать. Причем деньги с Копенгагена потребуют довольно серьезные", — отмечает аналитик.

СМИ Дании тиражируют заявление представителей компании Bech-Bruun, которая выступает в стране адвокатом проекта "Северный поток-2". Юристы уведомили Копенгаген: если в кратчайшие сроки не будут выданы необходимые разрешения на прокладку газопровода, датские власти столкнутся с неприятными последствиями. Это отсрочит реализацию российско-германского проекта, и Москва намерена подать в суд иск с требованием компенсации. Блокировка выдачи разрешения на строительство грозит вылиться в значимые неприятные финансовые последствия.

"Если сейчас Копенгаген упрямо молчит в ответ на заявки России, то в суде ему в любом случае придется отвечать. А аргументов на запрет прокладывать трубы у Дании просто нет, то есть вероятность проигрыша в суде ЕС у датчан очень велика. Страна загоняет себя в тупик, ведь по логике и европейскому праву разрешение должно было быть выдано еще много месяцев назад. Копенгаген играет с огнем: если будет пройдена точка невозврата и Россия подаст в суд, последствия будут очень неприятными.

И здесь нужно принять во внимание, что в Дании неделю назад прошли парламентские выборы, которые запустили целый ряд политических процессов. В государстве меняется власть, которая будет формировать парламентские коалиции, правительство и его структуру. Представители России заявлением о возможных судах дают четкий сигнал новым властям: у них нет времени на "раскачку" и раздумья, вопрос "Северного потока-2" стоит поставить в приоритет", — подчеркивает эксперт.

Упорное молчание

В августе 2018 года компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут прокладки труб в Дании. Основной пролегает в территориальных водах к югу от острова Борнхольм. Второй маршрут длиннее основного на 36 км, он проходит в исключительной экономической зоне страны к северо-западу от Борнхольма. Датское энергетическое агентство попросило включить в экологическую оценку также вариант прокладки газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от Борнхольма.

Необходимость найти альтернативный маршрут "Северного потока-2" Дания объяснила изменениями в законодательстве 2017 года, дающими возможность МИД отклонить заявку на строительство трубопровода в территориальных водах. По всем трем поданным заявкам Копенгаген ответа не дает, что противоречит законодательству ЕС. Предпочтительным для Nord Stream 2 AG остается первоначальный вариант маршрута, и в компании по-прежнему рассчитывают, что датские власти одобрят именно его.

"Если говорить о размере компенсаций, которые может выплатить Дания, то они зависят от понесенного ущерба. Он всегда состоит из совокупности издержек, которые понесут участники проекта. К примеру, Копенгаген выдал разрешение с серьезной задержкой — это вылилось в дополнительные расходы по продлению аренды судов-трубоукладчиков, упущенные прибыли из-за недопоставок газа и прочие убытки.

То есть чем дольше датчане тянут с выдачей разрешения, тем выше будет сумма, которую им предъявят в качестве убытков. Время играет в данном случае не только против "Северного потока-2", но и против виновников его задержки. И диапазон компенсации достаточно велик — вплоть до 10 млрд долларов, если проект будет из-за Дании остановлен.