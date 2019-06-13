СМИ: армия Хафтара сбила в Ливии самолет лояльных кабмину в Триполи сил

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбили военный самолет формирований, лояльных работающему в Триполи Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЛНА сообщил в четверг портал Afrigatenews.

По его данным, самолет был сбит недалеко от города Мисурата, расположенного в 200 км к востоку от столицы страны и контролируемого лояльными ПНС силами. Отмечается, что пилот погиб. Другие подробности пока не приводятся.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

В апреле командующий ливийской армией Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, с момента начала военных действий в окрестностях Триполи погибли 653 человека, в том числе 41 мирный житель. Более 3,5 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.