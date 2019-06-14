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США направляют в Оманский залив ракетный эсминец 

РИА Новости + ещё 4 25 минут назад
Фото: ТАСС
США направляют в Оманский залив ракетный эсминец в связи с атакой на танкеры, сообщает Центральное командование США (CENTCOM), в сферу ответственности которого входит Ближний Восток.
"Корабль ВМС США Mason (DDG 87) находится на пути к месту происшествия для оказания помощи", — говорится в сообщении пресс-службы CENTCOM.
Корабль Mason (DDG 87) является эсминцем класса Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением, среди которого есть и ракеты Tomahawk.
В командовании также сообщили, что 21 моряк из атакованного танкера Kokuka Courageous по-прежнему находятся на борту другого американского эсминца Bainbridge.
"Мы не потерпим никакого вмешательства в действия корабля ВМС США Bainbridge", — подчеркнули в CENTCOM.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
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В мире , Армия , США
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