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Посол назвал возможные сроки визита Зеленского в США и встречи с Трампом 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Визит украинского президента Владимира Зеленского в США и его встреча с американским лидером Дональдом Трампом возможна в августе, после досрочных парламентских выборов на Украине. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый.
"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание — о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", — сказал дипломат в ходе "Украинская дней" в Конгрессе США, сообщило агентство Укринформ.
По его словам, визит в США и встреча Зеленского с Трампом возможна уже в августе, после досрочных парламентских выборов на Украине, которые назначены на 21 июля.
"Мы надеемся, что речь идет о [периоде] сразу после выборов. У нас сейчас происходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе — это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу — мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", — сказал Чалый.
При этом он подчеркнул, что важна не только дата, но и содержание переговоров.
"У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, в США есть что предложить нам", — добавил посол.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Валерий Чалый , Дональд Трамп , Конгресс США , Укринформ , США
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