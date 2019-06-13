Посол назвал возможные сроки визита Зеленского в США и встречи с Трампом

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание — о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", — сказал дипломат в ходе "Украинская дней" в Конгрессе США, сообщило агентство Укринформ.

По его словам, визит в США и встреча Зеленского с Трампом возможна уже в августе, после досрочных парламентских выборов на Украине, которые назначены на 21 июля.

"Мы надеемся, что речь идет о [периоде] сразу после выборов. У нас сейчас происходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе — это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу — мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", — сказал Чалый.

При этом он подчеркнул, что важна не только дата, но и содержание переговоров.