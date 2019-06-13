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Израиль нанес ответный удар по ХАМАС 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Reuters
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по силам движения ХАМАС в ответ на ракетный запуск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.
В сообщении отмечается, что вечером в среду, 12 июня, была выпущена ракета из сектора Газа.
«В ответ ночью истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземной террористической инфраструктуре в военном лагере ХАМАС в южной части сектора Газа», — передается в заявлении. Данных о погибших не приводится.
Ранее в мае были опубликованы детали «сделки века» между Израилем и Палестиной, которую предлагает администрация президента США Дональда Трампа. Согласно этому плану, Израиль, Организация освобождения Палестины (ООП) и движение ХАМАС подпишут соглашение о создании палестинского государства — «Новая Палестина».
Оно будет включать в себя территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, за исключением земель, занятых еврейскими поселениями. К блоку еврейских поселений присоединят изолированные поселения. Они будут принадлежать Израилю.
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Комментарии2
В мире , Дональд Трамп , Хамас , Администрация США , Израиль
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