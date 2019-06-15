Лондон назвал виновных в нападении на танкеры в Оманском заливе

За нападением на танкеры в Оманском заливе стоит иранский Корпус стражей исламской революции. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Великобритании , сказано на сайте ведомства.

По мнению Лондона, «почти наверняка» именно это отделение иранских военных ответственно за атаки. «Никто другой, поддерживаемый государством или нет, не может нести за это ответственность», — сказано в заявлении.

Глава ведомства Джереми Хант осудил действия Ирана. По его словам, нападения на танкеры свидетельствуют о дестабилизирующей модели поведения Тегерана, что представляет серьезную угрозу. Кроме того, инцидент нарушил международные нормы гражданского судоходства, заявил глава британского МИД

Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».

Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана. Российский МИД назвал обвинения «нагнетанием обстановки» и «иранофобской линией США».