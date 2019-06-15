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Лондон назвал виновных в нападении на танкеры в Оманском заливе 

Lenta.ru + ещё 340 1 час назад
Фото: Toby Melville / Reuters
За нападением на танкеры в Оманском заливе стоит иранский Корпус стражей исламской революции. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Великобритании, сказано на сайте ведомства.
По мнению Лондона, «почти наверняка» именно это отделение иранских военных ответственно за атаки. «Никто другой, поддерживаемый государством или нет, не может нести за это ответственность», — сказано в заявлении.
Глава ведомства Джереми Хант осудил действия Ирана. По его словам, нападения на танкеры свидетельствуют о дестабилизирующей модели поведения Тегерана, что представляет серьезную угрозу. Кроме того, инцидент нарушил международные нормы гражданского судоходства, заявил глава британского МИД.
Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».
Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана. Российский МИД назвал обвинения «нагнетанием обстановки» и «иранофобской линией США».
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В мире , Джереми Хант , МИД , Великобритания
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