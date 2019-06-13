Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: пресс-служба президента Украины
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены. Сообщение об этом было опубликовано на официальной странице СБУ в Facebook.
По словам Баканова, он никогда не скрывал этого. Он подчеркнул, что спецпроверка ведомства не нашла каких-либо факторов, препятствующих предоставлению ему должности в спецслужбе.
Глава СБУ утверждает, что его жена является украинкой, уроженкой города Кривой Рог, а российское гражданство она получила по той причине, что во время распада СССР находилась на учебе в России. Баканов отмечает, что с 1998 года она, имея вид на жительство, проживает на территории Украины, с 2013 года не посещала территорию России и «имеет устойчивую проукраинскую позицию».
По словам Баканова, его жена активно занимается оформлением украинского гражданства. Длительность процедуры он объяснил тем, что его семья не обращается к посредникам, занимается этим вопросом самостоятельно и не собирается привлекать админресурс.
«Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, у которых в телефоне нет номера президента», — добавил он.
Иван Баканов, которому в мае исполнилось 45 лет, известен как предприниматель и руководитель «Студии Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским. Его и нового президента Украины объединяет детство: они оба родом из Кривого Рога и, как говорил Зеленский в интервью «Украинской правде», выросли в одном подъезде.
Во время предвыборной кампании, он руководил предвыборным штабом Зеленского и возглавлял пропрезидентскую партию «Слуга народа», от которой Зеленский был выдвинут кандидатом на пост главы государства. Назначение Баканова на пост первого замглавы СБУ стало одним из первых кадровых решений нового президента.
Последние новости
ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте Чубайс предложил ввести новый налог Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Комментарии3
В мире , Украина , Владимир Зеленский , СБУ , Украинская правда , Кривой Рог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская армия подошла к Донецку315
Прокуратура отреагировала на данные о воскресшем Цапке84
Путин восстановит отношения с Украиной726
Украину объявили «колонией» для ядерных отходов из США177
Более 50 детей поели личи и умерли5
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
02:51
Дуда назвал преимущество поляков над русскими
В мире Конфликты
03:10
Фото с возможной свадьбы Лазарева появилось в Сети
Шоу-бизнес
00:52
ЕС отреагировал на массовые протесты в Гонконге
В мире Азия
01:19
Завещание Алибасова разругало «нанайцев»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение