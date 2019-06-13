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Сербия готова стать площадкой для российско-американского саммита 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Сербия готова провести на своей территории саммит РФ и США и стать связующим звеном для налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил первый вице-премьер, глава МИД балканского государства Ивица Дачич.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона никаких предложений по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американцы не инициировали подготовку к переговорам, она не ведется.
Дачич заявил газете "Известия", что руководство Сербии заинтересовано в улучшении российско-американских отношений и нормализации обстановки на международной арене. Глава МИД Сербии подчеркнул, что страна готова стать "связующим звеном и мостом для налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном".
"Мы это уже предлагали два года назад, предложим и вновь. Думаю, что это идеальное решение. Белград всегда являлся местом встреч для различных политических сил. Поэтому мы готовы организовать такого рода переговоры", — отметил Дачич
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В мире , Политика , США , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Ивица Дачич , МИД , газета "Известия" , РИА Новости , Сербия
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