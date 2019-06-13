Сербия готова провести на своей территории саммит РФ и США и стать связующим звеном для налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил первый вице-премьер, глава МИД балканского государства Ивица Дачич.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона никаких предложений по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американцы не инициировали подготовку к переговорам, она не ведется.
Дачич заявил газете "Известия", что руководство Сербии заинтересовано в улучшении российско-американских отношений и нормализации обстановки на международной арене. Глава МИД Сербии подчеркнул, что страна готова стать "связующим звеном и мостом для налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном".
"Мы это уже предлагали два года назад, предложим и вновь. Думаю, что это идеальное решение. Белград всегда являлся местом встреч для различных политических сил. Поэтому мы готовы организовать такого рода переговоры", — отметил Дачич