Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада

Турция не оставит без ответа провокации сирийской армии в провинции Идлиб, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает агентство Anadolu.

«Анкара не будет сидеть сложа руки и учтет призывы местного населения. (…) Турция ответит на атаки сторонников Асада на наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе», — заявил Эрдоган, выступая перед журналистами в Стамбуле.

Атака, о которой говорил турецкий лидер, произошла днем 13 июня в Идлибской зоне деэскалации. Тогда в результате минометного обстрела с территории, подконтрольной правительственным войскам Сирии, пострадали трое солдат, находившихся на наблюдательном посту.

Турецкая сторона заявила, что атака была намеренной: на наблюдательный пункт обрушилось 35 снарядов.

С полуночи 12 июня на территории Идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен «режим тишины». Однако джихадисты-союзники террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) ночью 13 июня нарушили соглашение о прекращении огня и обстреляли пост ВС Турции из артиллерийских орудий.

После этого турецкие вооруженные силы передали россиянам информацию о позициях террористов, и самолеты Воздушно-космических сил России нанесли по ним четыре бомбовых удара.