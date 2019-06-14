Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада 

Lenta.ru + ещё 18 1 час назад
Фото: Reuters
Турция не оставит без ответа провокации сирийской армии в провинции Идлиб, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает агентство Anadolu.
Сирия 2.0: обстановка в Идлибе накалилась до предела
«Анкара не будет сидеть сложа руки и учтет призывы местного населения. (…) Турция ответит на атаки сторонников Асада на наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе», — заявил Эрдоган, выступая перед журналистами в Стамбуле.
Атака, о которой говорил турецкий лидер, произошла днем 13 июня в Идлибской зоне деэскалации. Тогда в результате минометного обстрела с территории, подконтрольной правительственным войскам Сирии, пострадали трое солдат, находившихся на наблюдательном посту.
Турецкая сторона заявила, что атака была намеренной: на наблюдательный пункт обрушилось 35 снарядов.
С полуночи 12 июня на территории Идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен «режим тишины». Однако джихадисты-союзники террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) ночью 13 июня нарушили соглашение о прекращении огня и обстреляли пост ВС Турции из артиллерийских орудий.
После этого турецкие вооруженные силы передали россиянам информацию о позициях террористов, и самолеты Воздушно-космических сил России нанесли по ним четыре бомбовых удара.
Последние новости
Чемпиона России по сноуборду застрелили в США США покончили с политическим кризисом в Молдавии Малышева ответила на критику выпуска «Откуда берутся кретины?» о детях
Комментарии36
В мире , Армия , Ближний Восток , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опасные замыслы. РФ призвала Лондон объяснить военные планы39
Пока вы не уснули: Блокада Крыма ведет к катастрофе48
В России потребовали заблокировать «Чернобыль»35
«Летающие объекты». Команда танкера рассказала о ЧП243
Чемпион России убит в США119
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение