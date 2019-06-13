Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом прибыл в Бишкек, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского лидера.
"Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с государственным визитом прибыл в Кыргызскую Республику", — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в международном аэропорту Манас главу Китая встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
"В рамках государственного визита председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом Сооронбаем Жээнбековым в расширенном составе, по итогам которой будет подписан ряд двусторонних документов", — заявили в аппарате главы государства.
Также сообщается, что в рамках государственного визита председателя КНР ожидается проведение киргизско-китайского бизнес-форума. При этом Си Цзиньпин примет участие в работе очередного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества.