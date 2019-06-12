Страна развитого терроризма: в Раде признались в «бомбах по телефону»

Верховной раде признали, что на Украине «очень развит» телефонный терроризм. По словам нардепа Антона Геращенко, украинцы часто «минируют» объекты на территории России — в ответ на аналогичные «развлечения россиян». Он добавил, что благодаря развитию интернета появилась возможность хулиганить «обезличенно».

Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко . Свое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала «112 Украина».

«Жители России развлекаются, «минируя» объекты на территории Украины. Некоторые украинские граждане отвечают той же монетой», — отметил Геращенко.

Он подчеркнул, что на Украине «очень развит» телефонный терроризм из-за «противостояния с Российской Федерацией». При этом, по словам украинского нардепа, возникла возможность «действовать обезличенно» благодаря интернету.

С января по всей России, от Дальнего Востока до Калининграда , учреждения подвергаются эвакуации, а сотрудники правоохранительных органов ищут взрывчатку в детских садах, школах, университетах и торговых центрах. По оценке ФСБ , только в Москве ущерб от подобного рода сообщений составил 150 млн рублей. По всей стране эвакуации подверглись, в общей сложности, 2 млн человек. Ни в одном случае правоохранительные органы взрывчатку не нашли.

В начале лета 2019 года новая волна «минирований» прозвенела по Москве: сообщалось о бомбах в 16 объектах столицы, в числе которых — Останкинская телебашня, мавзолей Ленина и Храм Христа Спасителя. Как сообщает ФАН со ссылкой на правоохранительные органы, сведения о минах в результате проверок силовиками подтверждения не получили.

Конец зимы в Москве также ознаменовался массовыми эвакуациями из-за ложных сообщений о минировании. Более сотни объектов и порядка 50 тыс. человек были эвакуированы в Москве после анонимных сообщений о бомбах. Телефонные террористы атаковали школы, университеты, музеи, торговые комплексы и бизнес-центры.

Как сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, на телефоны правоохранителей за 5 февраля поступило свыше 260 звонков о якобы заложенных на различных объектах бомбах. Собеседник агентства отметил, что сигналы о минировании поступали с телефонов и IP-адресов зарубежных стран — в том числе c Украины.

Украинские пранкеры засветились в ходе катастрофического пожара в Кемерово — известный в Сети украинский тролль Евгений Вольнов распространял фейковую информацию о жертвах пожара в «Зимней вишне».

Самые масштабные эвакуации из-за сообщений о якобы заложенных в зданиях бомбах были зафиксированы в России в сентябре 2017 года. Шквал анонимных звонков с сообщениями о заложенных бомбах накрыл более 100 городов России. Ни одно из сообщений по итогам работы специальных и экстренных служб не подтвердилось. Только в Москве в правоохранительные органы поступило более 600 звонков с угрозами. Ущерб от «минирований» в столице составил 150 млн рублей — таковы данные ФСБ. Всего по стране были эвакуированы 2 млн человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя ложные сообщения о «минировании» в регионах, выразил надежду, что спецслужбы вычислят всех злоумышленников.

«Это уже не первый день происходит. Подобные волны, к сожалению, имели место и в прошлом. Это наказуемое деяние, спецслужбы работают над этим. Нужно выразить надежду, что будет раскрыто, кто стоит за этими провокационными действиями», — заявил он журналистам.

По факту телефонных атак российскими правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» с наказанием в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. 31 октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ужесточить наказание за телефонный терроризм.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил в сентябре 2017 года о том, что следствие подозревает в звонках сторонников «Исламского государства» (организация запрещена в России) ( ИГ , организация запрещена в России). По его словам, начатая экстремистами атака получила развитие благодаря так называемым «подражателям» ИГ. Среди них, в основном, «несовершеннолетние хулиганы и неадекватные люди».

В результате в декабре 2017 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона об увеличении максимального срока наказания за «телефонный терроризм» с 5 до 10 лет лишения свободы.