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Попытка госпереворота произошла в Судане 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Судане произошла новая попытка военного переворота. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Как отмечается, попытку переворота против переходного военного совета в стране пресекли.
Уточняется, что в ходе случившегося были задержаны 68 офицеров-заговорщиков. Сейчас они находятся под следствием.
Переворот в стране произошел 11 апреля. Суданского президента Омара аль-Башира отстранили от власти и поместили в тюрьму. Власть перешла в руки переходного военного совета, однако народные протесты до сих пор не утихают.
Ранее сообщалось, что полиция Судана открыла огонь по протестующим.
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В мире , Конфликты , Омар аль-Башир , Судан
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