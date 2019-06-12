Попытка госпереворота произошла в Судане 

В Судане произошла новая попытка военного переворота. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Как отмечается, попытку переворота против переходного военного совета в стране пресекли.
Уточняется, что в ходе случившегося были задержаны 68 офицеров-заговорщиков. Сейчас они находятся под следствием.
Переворот в стране произошел 11 апреля. Суданского президента Омара аль-Башира отстранили от власти и поместили в тюрьму. Власть перешла в руки переходного военного совета, однако народные протесты до сих пор не утихают.
Ранее сообщалось, что полиция Судана открыла огонь по протестующим.