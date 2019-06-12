Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Марин Ле Пен будут судить за публикацию фотографий ИГ в Twitter 

ТАСС + ещё 1 20 минут назад
Фото: Reuters
Исправительный суд Нантера рассмотрит обвинения в адрес главы партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и одного из ее ближайших соратников Жильбера Коллара в связи с тем, что они опубликовали в 2015 году на своих страницах в Twitter фотографии расправы боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) над пленниками. Об этом сообщает в среду телеканал BFMTV.
Ле Пен назвала оскорбительными заявления о финансировании ее партии Россией
В случае, если суд признает их виновными в "Распространении сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму", им грозит штраф до €75 тыс. и до трех лет тюрьмы, уточняет телеканал.
Расследование в отношении политика началось в декабре 2015 года, когда Ле Пен в рамках заочной полемики с рядом ведущих французских СМИ разместила у себя в Twitter три фотографии жестоких расправ боевиков ИГ над пленниками. Тем самым она протестовала против высказываний известного журналиста Жан-Жака Бурдена, который в одном из своих эфиров провел параллели между ИГ и "Национальным фронтом" (старое название нынешнего "Национального объединения").
В ноябре 2017 года Национальное собрание Франции лишило Ле Пен депутатской неприкосновенности для того, чтобы следствие могло свободно вызывать ее на допросы. Ле Пен назвала действия парламентариев борьбой против "Национального фронта", а также "явным желанием преследования человека, который олицетворяет оппозицию и альтернативу правящей власти".
В сентябре 2018 года суд предписал ей явиться на психиатрическое освидетельствование в связи с публикацией соответствующих фотографий, однако Ле Пен отказалась.
ТАСС: последние новости
Зеленский осенью представит президентскую программу действий Борис Джонсон дал старт своей кампании по борьбе за пост премьера Великобритании Порошенко объявил, что экономической блокады Донбасса не существует
Комментарии1
В мире , Европа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пекин призвал правильно интерпретировать пословицу Путина33
МВД сообщило о задержаниях на несогласованной акции в Москве223
Молдавия назвала «красные линии» в отношениях с РФ4
Послы ЕС решили судьбу крымских санкций817
В РФ объяснили украинский след телефонного терроризма6
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение