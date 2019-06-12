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Генсек Совета Европы обрадовался освобождению Голунова 

News.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд приветствует скорое освобождение журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, рассказал представитель СЕ Даниэль Хольтген. Чиновник получил письмо от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
В тексте говорилось, что все обвинения с корреспондента сняты и что он «в праве потребовать компенсацию».
Генеральный секретарь приветствует быстрый ответ, — написал Хольтген на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Голунов был задержан на Цветном бульваре в Москве 6 июня 2019 года. В полиции заявили, что при досмотре журналиста и у него дома найдены свёртки с наркотическим веществом, а также весы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сбыте запрещённых препаратов. Сам журналист сразу после задержания заявил, что наркотики ему подбросили и он к ним не имеет никакого отношения. Взятые смывы с его рук показали отсутствие наркотиков на них. Кроме того, на пакетах с наркотиками были обнаружены ДНК не Голунова, а третьих лиц.
Из-за шаткости доказательной базы произошедшее вызвало широкий общественный резонанс: большинство российских СМИ выступили в поддержку репортёра. Было намечено проведение пробега и марша с требованием к власти объективно разобраться в произошедшем и прекратить уголовное преследование Голунова.
Ранее News.ru сообщал, что журналистов «Медузы» Илью Жегулёва и Андрея Перцева задержали на марше в поддержку Ивана Голунова. Несогласованная акция проходит в центре Москвы. Люди собирались пройти от Чистых прудов через Лубянку к зданию главка столичного МВД на Петровке, 38.
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Комментарии
В мире , Европа , Даниэль Хольтген , Иван Голунов , Андрей Перцев , Совет Европы , МВД
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