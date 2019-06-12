Преемница Меркель призвала к сотрудничеству с Россией

Глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила сегодня на конференции в Берлине о необходимости сотрудничества с Россией

Она напомнила, что даже в разгар холодной войны Запад поддерживал отношения с СССР. И это правильно, считает Крамп-Карренбауэр.

«Россия для нас слишком большой сосед, чтобы мы могли просто игнорировать ее. Поэтому мы должны постоянно стремиться, сделать целью нашей политики сотрудничество и поддержание отношений», — приводит ее слова Die Welt.

Глава ХДС добавила, что не видит ничего предосудительного в том, что немецкий политик принимает участие в конференции в России и встречается с российским президентом. Имелась в виду встреча премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера с президентом Владимиром Путиным на полях Петербургского экономического форума.

Ранее Кречмер призвал к отмене санкций против России, которую назвал стратегическим партнером Германии в вопросах экономики и передачи технологий.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС в конце 2018 года. Она считается преемницей Ангелы Меркель, которая пообещала, что дорабатывает последний срок на посту федерального канцлера.