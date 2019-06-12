Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преемница Меркель призвала к сотрудничеству с Россией 

Ридус + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила сегодня на конференции в Берлине о необходимости сотрудничества с Россией.
Она напомнила, что даже в разгар холодной войны Запад поддерживал отношения с СССР. И это правильно, считает Крамп-Карренбауэр.
«Россия для нас слишком большой сосед, чтобы мы могли просто игнорировать ее. Поэтому мы должны постоянно стремиться, сделать целью нашей политики сотрудничество и поддержание отношений», — приводит ее слова Die Welt.
Глава ХДС добавила, что не видит ничего предосудительного в том, что немецкий политик принимает участие в конференции в России и встречается с российским президентом. Имелась в виду встреча премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера с президентом Владимиром Путиным на полях Петербургского экономического форума.
Ранее Кречмер призвал к отмене санкций против России, которую назвал стратегическим партнером Германии в вопросах экономики и передачи технологий.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС в конце 2018 года. Она считается преемницей Ангелы Меркель, которая пообещала, что дорабатывает последний срок на посту федерального канцлера.
Ридус: последние новости
МИД России допустил встречу Путина и Трампа «на ногах» Финские пограничники приняли российскую яхту за морского змея Токаев официально объявлен избранным президентом Казахстана
Комментарии
В мире , Европа , Владимир Путин , Die Welt , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без дискуссии. Послы ЕС приняли решение по крымским санкциям477
На акции в центре Москвы начались задержания80
Киев пригрозил ответом на возвращение РФ в ПАСЕ84
Ошибочный путь: Киеву отказали в добыче газа на шельфе238
Размахивающий листком Трамп случайно выдал секрет12
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение