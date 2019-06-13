Трамп восхитился глазастыми журналистами 

Американский президент Дональд Трамп выразил восхищение журналистами, сумевших прочесть «секретное» соглашение между Соединенными Штатами и Мексикой, которую глава Белого дома показал им издалека.
«Я вас уважаю, люди. Бумагу держали против света, она была закрыта, но вы смогли различить, что там написано. Это не предусматривалось. Но неважно», — приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Трамп «засветил» соглашение между США и Мексикой. Текст документа сумел сфотографировать и частично расшифровать сотрудник газеты Washington Post.
Это не первый скандал с рассекречиванием документов американской администрации, содержание которых не было предназначено для публикации. Так, в январе в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона во время брифинга по ситуации в Венесуэле журналистам удалось разглядеть две надписи: «Афганистан — приветствуем диалог» и «5 тыс. военнослужащих в Колумбию».