Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения 

ТК «Звезда» + ещё 1 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
Американский президент США Дональд Трамп случайно раскрыл детали миграционного соглашения с Мексикой. Об этом сообщает BBC.
Президент Косово случайно раскрыл пароль компьютера и рассмешил Сеть
На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики «безопасной третьей страной». Для этого в ближайшее время мексиканская сторона обязалась проконтролировать исполнение всех своих законов.
Кроме того, в документе замечены отсылки к региональному плану по предоставлению убежища, включающий в себя несколько латиноамериканских государств.
Издание отмечает, что изначально Трамп отказался обсуждать планы с журналистами, сказав, что дело является секретным.
ТК «Звезда»: последние новости
Ким Чен Ына подозревают в скармливании провинившихся генералов пираньям Порошенко назвал главные цели своей партии Зеленский повторно потребовал от Рады уволить главу МИД
В мире , США , Дональд Трамп , МИД , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без дискуссии. Послы ЕС приняли решение по крымским санкциям86
Ошибочный путь: Киеву отказали в добыче газа на шельфе222
Новую ракету России назвали «оружием конца света»49
«Пальцы поломаем, язык вырвем»73
В больнице рассказали о состоянии Алибасова6
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение