Парламент Гонконга перенес заседание по закону об экстрадиции

Законодательное собрание Гонконга (Legco) перенесло заседание по рассмотрению поправок к закону об экстрадиции на фоне многотысячных протестов, которые в среду утром заблокировали движение в городе.

"В соответствии с правилами процедуры 14 (3) председатель Законодательного собрания распорядился, чтобы заседание, которое должно было начаться в среду в 11.00 (6.00 мск), было перенесено на более позднее время",

— говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района.

Отмечается, что время заседания будет определено позже.

Многотысячная толпа собралась ранним утром в среду возле здания законодательного собрания Гонконга, где во втором чтении должны быть рассмотрены противоречивые поправки к закону об экстрадиции, демонстранты заблокировали дорожное движение не только у заксобрания, но по всему центру города.

Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом района, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Противники законопроекта выражают обеспокоенность, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.