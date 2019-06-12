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Парламент Гонконга перенес заседание по закону об экстрадиции 

РИА Новости + ещё 11 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Законодательное собрание Гонконга (Legco) перенесло заседание по рассмотрению поправок к закону об экстрадиции на фоне многотысячных протестов, которые в среду утром заблокировали движение в городе.
"В соответствии с правилами процедуры 14 (3) председатель Законодательного собрания распорядился, чтобы заседание, которое должно было начаться в среду в 11.00 (6.00 мск), было перенесено на более позднее время",
— говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района.
Отмечается, что время заседания будет определено позже.
Многотысячная толпа собралась ранним утром в среду возле здания законодательного собрания Гонконга, где во втором чтении должны быть рассмотрены противоречивые поправки к закону об экстрадиции, демонстранты заблокировали дорожное движение не только у заксобрания, но по всему центру города.
Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом района, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Противники законопроекта выражают обеспокоенность, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.
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