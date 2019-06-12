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На Украине придумали новый способ покупать российский газ 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Поставки российского газа на Украину можно осуществлять через частную компанию. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус в эфире телеканала «112 Украина», передает ТАСС.
Такой способ Герус предложил бывшему кандидату в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и лидеру оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктору Медведчуку. По его словам, политики могут организовать компанию, с помощью нее закупать сырье у России, а позже продавать его уже на Украине.
«Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», — заключил Герус.
Украина прекратила закупать газ у России в 2015 году и перешла на реверсные поставки из Европы. В 2018 году Миллер сообщил, что подготовка к разрыву договора займет от 1,5 до двух лет. Сам же контракт истекает 31 декабря этого года. Тогда же заканчивает действие транзитный контракт.
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В мире , Политика , Украина , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Андрей Герус , ИТАР-ТАСС
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