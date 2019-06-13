Россия не выдвинула долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы на Украине

Россия не предложила Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ кандидатуры долгосрочных наблюдателей для работы на досрочных парламентских выборах, которые состоятся на Украине 21 июля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь Бюро Катя Андруш.

"В соответствии с нашей стандартной практикой и всеобъемлющей методологией БДИПЧ запрос о наблюдателях был разослан всем государствам-участникам, за исключением страны пребывания. Российская Федерация не выдвинула каких-либо долгосрочных наблюдателей", — информировала она.

"Просьба о предоставлении краткосрочных наблюдателей для мониторинга хода голосования в день выборов еще не была направлена, но будет разослана в ближайшие дни", — указала представительница Бюро.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности участия российских наблюдателей в мониторинге украинских выборов, учитывая тот факт, что Украина запретила регистрировать граждан РФ на прошлые президентские выборы, Анруш ответила, что "вопросы, касающиеся аккредитации наблюдателей, в том числе из Российской Федерации, следует направлять в органы, ответственные за этот процесс".

Планируется, что на предстоящих на Украине парламентских выборах от БДИПЧ будут работать 100 долгосрочных наблюдателей и 750 краткосрочных наблюдателей.