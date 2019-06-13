Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Борис Джонсон возглавил гонку за кресло премьера Британии 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
Из гонки за кресло британского премьер-министра и лидера консерваторов выбили три человека. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что после первого тура голосования из десяти кандидатов во второй тур прошли семь. Во второй тур не прошли экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-заместитель министра финансов Марк Харпер и представитель правительства страны в нижней палате парламента Андреа Лидсом. Им не удалось набрать 17 голосов консерваторов.
По итогам голосования, лидируют министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (37), глава внешнеполитического ведомства страны Джереми Хант (43) и экс-глава МИДа Борис Джонсон (114).
Как уточняется, второй тур состоится 18 июня, кандидатам нужно будет набрать 33 голоса.
Ранее Джонсон дал старт своей избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Газета.Ru: последние новости
Киевскую тусовщицу выгнали из партии "Слуга народа" Пользователи Сети высказались о переименовании Киева Замглавы СБУ рассказал про жену-россиянку
Комментарии
В мире , Европа , Brexit , Борис Джонсон , Джереми Хант , Эстер Маквей , Майкл Гоув , МИД , Консервативная партия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предложила Украине помириться129
Дело «Стены» Яценюка поступило в суд
Пескова спросили о девушке в футболке «Я Иван Голунов»30
Российского педофила-миллионера посадили на 12 лет2
Отчаявшийся Шепелев попросил помощи подписчиков
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
01:21
Россия предложила Украине помириться
В мире Политика
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение