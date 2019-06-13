Борис Джонсон возглавил гонку за кресло премьера Британии

Из гонки за кресло британского премьер-министра и лидера консерваторов выбили три человека. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что после первого тура голосования из десяти кандидатов во второй тур прошли семь. Во второй тур не прошли экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей , экс-заместитель министра финансов Марк Харпер и представитель правительства страны в нижней палате парламента Андреа Лидсом. Им не удалось набрать 17 голосов консерваторов.

Как уточняется, второй тур состоится 18 июня, кандидатам нужно будет набрать 33 голоса.