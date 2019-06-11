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Евросоюз приветствовал снятие обвинений с журналиста Ивана Голунова 

ТАСС 1 час назад
Фото: Instagram
Евросоюз приветствует снятие с российского журналиста Ивана Голунова обвинений в сбыте наркотиков, написала во вторник в Twitter представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
"Решение снять обвинения в отношении занимающегося расследованиями журналиста Ивана Голунова является позитивным итогом в этом конкретном случае", — написала она.
"Однако тенденция в отношении свободы средств массовой информации в России продолжает внушать опасения, — добавила представитель внешнеполитической службы ЕС. — Независимые, а также критические голоса являются неотъемлемой частью процветающего общества".
Ранее во вторник глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". Обвинения с него сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Голунов был задержан в Москве 6 июня. По заявлениям полиции, при нем, а также на его съемной квартире были обнаружены наркосодержащие вещества, в результате чего журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита заявляла, что запрещенные вещества ему подкинули. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс.
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Комментарии93
В мире , Европа , Майя Косьянчич , Иван Голунов , Владимир Колокольцев , ЕС , МВД
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