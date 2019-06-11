Пока вы не уснули: России предложили тайную сделку 

России предложили тайную сделку
Лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк передал российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку «конверт с предложением».
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза. Это следует из письма Минтруда.
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Основой социально-трудового контракта в будущем может стать четырехдневная рабочая неделя. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда.
МИД Украины: Россия заговорит об аннексии Крыма
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что решения международных судов по делам Украины в конечном счёте вынудят Россию начать вести переговоры по вопросу аннексии Крыма, сообщает издание «Крым. Реалии».
Китай ответил на угрозы США
Китай не хочет торговой войны, но и не боится её, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на китайские товары.
Колокольцев решил судьбу Голунова
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекращено. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.
Участника «Голоса» нашли мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин погиб на 45-м году жизни. Об этом сообщает «СтарХит».
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
В порту Махачкалы произошёл взрыв на танкере, сообщает сайт Главного управления МЧС по Республике Дагестан. Есть пострадавшие.
Бари Алибасов очнулся без памяти
Продюсер Бари Алибасов во вторник, 11 июня, очнулся после медикаментозного сна. Об этом сообщает РИА Новости.