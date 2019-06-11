Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией

Польский историк Анджей Новак рассказал новостному-порталу wPolityce, что с точки зрения геополитики конфликт между Москвой Варшавой "на самом деле неизбежен".

"На протяжении веков Россия была — мягко говоря — нашим очень обременяющим соседом и очень сложным соперником. Нелегко переступить через геополитические обстоятельства", — считает он.

По его мнению, чтобы избежать столкновения, двум "давним соперникам" необходимо отбросить борьбу за место под солнцем и найти точки соприкосновения. Так, он напоминает, что оба народа крестили почти одновременно — на Руси это произошло через 22 года после того, как такое решение в Польше принял князь Мешко.