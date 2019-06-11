В ДНР восстановили электроснабжение семи сел

Электроснабжение семи сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, нарушенное в результате обстрела со стороны украинских силовиков, восстановлено, сообщили во вторник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

Ранее в министерстве сообщили, что обстрел произошел в понедельник вечером, семь сел на юге республики остались без света.