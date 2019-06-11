Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР восстановили электроснабжение семи сел 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Электроснабжение семи сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, нарушенное в результате обстрела со стороны украинских силовиков, восстановлено, сообщили во вторник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
Ранее в министерстве сообщили, что обстрел произошел в понедельник вечером, семь сел на юге республики остались без света.
"Аварийные бригады завершили ремонтные работы в Новоазовском районе после обстрелов вооруженными формированиями Украины. Напряжение подано во все семь сел Новоазовского района", — говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.
Последние новости
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто59
«Критическая ситуация»: у ракет «Ангара» возникла проблема120
Макаревич открестился от концерта у Кремля16
Медведев допустил сокращение рабочей недели173
Мужа Алсу спросили о скандале на «Голос. Дети»12
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение