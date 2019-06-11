Экс-премьера Македонии лишили депутатского мандата

Груевский — бывший македонский премьер и лидер правившей свыше десяти лет партии ВМРО-ДПМНЕ, приговоренный на родине к двум годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением, получил в ноябре 2018 года политическое убежище в Венгрии

Об отставке Груевского как парламентария от крупнейшей оппозиционной партии председатель Собрания объявил в начале заседания во вторник.

Как уточняет агентство Макфакс, Груевский сам подал в отставку, когда комитет по регламенту и вопросам мандата и иммунитета принял решение предложить парламенту отозвать у него депутатский мандат за неоправданное отсутствие в течение шести месяцев. Отмечается, что Груевский может потребовать выплату в связи с отставкой в размере депутатского оклада.

Место экс-премьера в Собрании займет другой представитель ВМРО-ДПМНЕ.

Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года.