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Экс-премьера Македонии лишили депутатского мандата 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-премьер Македонии (сейчас Северная Македония) Никола Груевский лишен мандата депутата Собрания (парламента) страны, сообщил спикер Талат Джафери.
Груевский — бывший македонский премьер и лидер правившей свыше десяти лет партии ВМРО-ДПМНЕ, приговоренный на родине к двум годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением, получил в ноябре 2018 года политическое убежище в Венгрии.
Об отставке Груевского как парламентария от крупнейшей оппозиционной партии председатель Собрания объявил в начале заседания во вторник.
Как уточняет агентство Макфакс, Груевский сам подал в отставку, когда комитет по регламенту и вопросам мандата и иммунитета принял решение предложить парламенту отозвать у него депутатский мандат за неоправданное отсутствие в течение шести месяцев. Отмечается, что Груевский может потребовать выплату в связи с отставкой в размере депутатского оклада.
Место экс-премьера в Собрании займет другой представитель ВМРО-ДПМНЕ.
Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года.
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Комментарии
В мире , Европа , Никола Груевский , Талат Джафери , Венгрия , Македония
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