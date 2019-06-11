Зеленский повторно потребовал от Рады отправить Климкина в отставку

Таким образом, украинским парламентариям предстоит во второй раз рассмотреть вопрос об отставке Климкина. Ранее Зеленский уже вносил подобное представление, на которое Рада большинством голосов ответила отказом.

В соответствии с украинским законодательством, прерогатива утверждения в должности или увольнения с поста главы МИДа целиком находится в ведении Верховной рады страны. Президент имеет право лишь обращаться к парламентариям с представлениями.