Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду на рассмотрение представление об отставке главы Министерства иностранных дел страны Павла Климкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию украинского лидера.
Таким образом, украинским парламентариям предстоит во второй раз рассмотреть вопрос об отставке Климкина. Ранее Зеленский уже вносил подобное представление, на которое Рада большинством голосов ответила отказом.
В соответствии с украинским законодательством, прерогатива утверждения в должности или увольнения с поста главы МИДа целиком находится в ведении Верховной рады страны. Президент имеет право лишь обращаться к парламентариям с представлениями.
Ранее стало известно, что Андрей Василенко и Михаил Исаков больше не являются членами Высшего совета правосудия Украины. Такое решение принял Зеленский, отменив таким образом указы бывшего главы украинского государства Петра Порошенко об их назначении, писал News.ru.