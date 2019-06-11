«Премьер» Косово не уверен, что встретится с властями Сербии в Париже

Президент Сербии Александр Вучич накануне выразил серьезное сомнение в возможности проведения встречи, а первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич заявил, что если косовоалбанские власти не отменят введенные в конце ноября таможенные пошлины на товары из Сербии в размере 100%, стороны не смогут провести разговор.

"Встреча в Париже могла бы быть отложена, но не по вине (самопровозглашенного — ред.) Косово. Наше государство доказало, что оно серьезно, мы выполнили домашнее задание и продвинулись вперед по многим вопросам, мы готовы… Если Сербия не хочет диалога, мы не можем их заставить приехать в Париж или куда-то еще", — цитирует Харадиная Радио и телевидение Косово.

Он отметил, что косовоалбанские власти не планируют перед ожидаемой встречей отказаться от таможенных пошлин.

"Мы это не делаем ради процесса, саммита или какого-то мирового лидера, в интересах нашего (самопровозглашенного — ред.) государства взаимное признание с Сербией. Мы не пойдем на компромисс из-за саммита в Париже в ущерб нашей стране", — отметил Харадинай.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО . В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.