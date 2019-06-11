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«Премьер» Косово не уверен, что встретится с властями Сербии в Париже 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ожидаемая 1 июля встреча руководства Сербии и властей самопровозглашенной республики Косово по инициативе Франции и Германии может не состояться, заявил глава косовского "правительства" Рамуш Харадинай.
Президент Сербии Александр Вучич накануне выразил серьезное сомнение в возможности проведения встречи, а первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич заявил, что если косовоалбанские власти не отменят введенные в конце ноября таможенные пошлины на товары из Сербии в размере 100%, стороны не смогут провести разговор.
"Встреча в Париже могла бы быть отложена, но не по вине (самопровозглашенного — ред.) Косово. Наше государство доказало, что оно серьезно, мы выполнили домашнее задание и продвинулись вперед по многим вопросам, мы готовы… Если Сербия не хочет диалога, мы не можем их заставить приехать в Париж или куда-то еще", — цитирует Харадиная Радио и телевидение Косово.
Он отметил, что косовоалбанские власти не планируют перед ожидаемой встречей отказаться от таможенных пошлин.
"Мы это не делаем ради процесса, саммита или какого-то мирового лидера, в интересах нашего (самопровозглашенного — ред.) государства взаимное признание с Сербией. Мы не пойдем на компромисс из-за саммита в Париже в ущерб нашей стране", — отметил Харадинай.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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В мире , Конфликты , Рамуш Харадинай , Ивица Дачич , Александр Вучич , МИД , ЕС , НАТО , Германия , Сербия , Франция
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