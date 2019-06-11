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Африканская страна отменила наказание за однополый секс 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Соцсети
Высокий суд Ботсваны признал несоответствующим конституции страны закон колониальной эпохи, предусматривавший наказание за однополый секс.
Три судьи единогласно проголосовали за отмену закона, который, по их мнению, противоречат конституции Ботсваны, пишет New York Times.
«Человеческое достоинство ущемляется, когда группы меньшинств подвергаются маргинализации. … Сексуальная ориентация — это не модное явление, а важный атрибут личности»,
— заявил судья Майкл Лебуру, добавив, что закон, запрещающий однополый секс, был признан «дискриминационным».
Решение суда приветствовали следившие за принятием постановления представители секс-меньшинств.
«Это исторический момент для нас. Мы гордимся нашей системой правосудия, которая осознает необходимость защиты прав сообщества ЛГБТ», — заявил один из активистов.
Между тем, в мае парламент Тайваня одобрил во втором чтении законопроект о легализации однополых браков.
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Комментарии1
В мире , Африка , New York Times , Ботсвана
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