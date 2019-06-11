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СМИ: Отец Ассанжа посетил своего сына в тюрьме 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон и китайский художник Ай Вэйвэй посетили основателя Wikileaks в британской тюрьме.
Об этом сообщает Lancashire Telegraph.
По данным издания, Джон Шиптон и Ай Вэйвэй прибыли в тюрьму Белмарш во вторник, 11 июня.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дело Ассанжа яркой иллюстрацией политики двойных стандартов.
Ранее видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.
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В мире , Европа , США , Мария Захарова , МИД , Wikileaks
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