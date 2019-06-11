Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон и китайский художник Ай Вэйвэй посетили основателя Wikileaks в британской тюрьме.
Об этом сообщает Lancashire Telegraph.
По данным издания, Джон Шиптон и Ай Вэйвэй прибыли в тюрьму Белмарш во вторник, 11 июня.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дело Ассанжа яркой иллюстрацией политики двойных стандартов.
Ранее видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.