СМИ: Отец Ассанжа посетил своего сына в тюрьме

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон и китайский художник Ай Вэйвэй посетили основателя Wikileaks в британской тюрьме.

Об этом сообщает Lancashire Telegraph.

По данным издания, Джон Шиптон и Ай Вэйвэй прибыли в тюрьму Белмарш во вторник, 11 июня.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дело Ассанжа яркой иллюстрацией политики двойных стандартов.

Ранее видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.