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Лукашенко рассказал, как должны проходить выборы в Белоруссии 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что грядущие избирательные кампании в республике нужно провести достойно, чтобы "комар носа не подточил".
По данным пресс-службы белорусского лидера, данное заявление Лукашенко сделал во вторник, рассматривая кадровые вопросы. Помимо прочего, он затронул тему выборов, потребовав на местах обеспечить достойное проведение электоральных кампаний.
"Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил. У нас для этого есть все. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть — это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали", — заявил Лукашенко.
Он также потребовал от чиновников не допускать хамства по отношению к людям, "не отпихивать" тех, кто обратился за помощью. Президент считает, что в Белоруссии "не такой уж плохой народ", поэтому "надо работать с людьми" и ценить их.
"Если хотите, модно говоря, это даже в какой-то степени наша фишка — что мы не отдалились от народа, что у нас нет такого разрыва, нет этого олигархата, нет этих богатеньких, которые довлеют над властью и народом. Надо это и поддерживать. Это наше достояние… Будьте ближе к людям и не допускайте тех просчетов, о которых вы иногда, а может быть, частенько слышите. Тех просчетов, которые допускали другие чиновники и госслужащие. Вы знаете, чего я не могу простить", — добавил глава республики.
Согласно календарю на сайте Центризбиркома, выборы депутатов нижней палаты парламента должны пройти в Белоруссии не позднее 10 сентября 2020 года, выборы членов верхней палаты парламента — не позднее 11 сентября 2020 года. Ранее Лукашенко предложил провести выборы в Палату представителей 7 ноября 2019 года. Однако глава ЦИК Лидия Ермошина чуть позже заявила РИА Новости, что предложит президенту назначить выборы на 17 ноября, так как считает эту дату более удобной.
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