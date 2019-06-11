Зеленский отменил указы Порошенко

По данным издания, указом №358 Зеленский отменил указ №218, ранее подписанный Порошенко о назначении в члены Высшего совета правосудия Михаила Исакова. Аналогичным образом был аннулирован указ Порошенко №219 о назначении Андрея Василенко , который был нивелирован указом №359 Зеленского.

Отмечается, что Высший совет правосудия в Украине состоит из 21 член. Десять из них избираются в процессе съезда судей, двоих утверждает президент страны, ещё двоих — Верховная рада . Кроме того, по два члена союза избираются в результате съезда адвокатов, всеукраинской конференции прокуроров и съезда представителей юридических вузов.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на обвинения пресс-секретаря Порошенко в плагиате выступления. По словам Сергея Цеголко, один из абзацев речи действующего главы государства был полностью скопирован из выступления предыдущего лидера страны. В частности, речь идёт о брифинге президента Украины с председателем Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которого прозвучала часть из речи Порошенко, озвученная им ранее в Брюсселе.

Зеленский отреагировал на обвинения в плагиате на съезде партии «Слуга народа». В начале своего выступления перед собравшимися президент Украины в шутку усомнился в оригинальности написанного для себя текста.

«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — заявил Зеленский.