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Зеленский отменил указы Порошенко 

Рамблер 29 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы предыдущего главы государства Петра Порошенко о назначениях в Высший совет правосудия, сообщает издание «112 Украина». Таким образом аннулировано членство в совете двух человек.
По данным издания, указом №358 Зеленский отменил указ №218, ранее подписанный Порошенко о назначении в члены Высшего совета правосудия Михаила Исакова. Аналогичным образом был аннулирован указ Порошенко №219 о назначении Андрея Василенко, который был нивелирован указом №359 Зеленского.
Отмечается, что Высший совет правосудия в Украине состоит из 21 член. Десять из них избираются в процессе съезда судей, двоих утверждает президент страны, ещё двоих — Верховная рада. Кроме того, по два члена союза избираются в результате съезда адвокатов, всеукраинской конференции прокуроров и съезда представителей юридических вузов.
Ранее Владимир Зеленский отреагировал на обвинения пресс-секретаря Порошенко в плагиате выступления. По словам Сергея Цеголко, один из абзацев речи действующего главы государства был полностью скопирован из выступления предыдущего лидера страны. В частности, речь идёт о брифинге президента Украины с председателем Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которого прозвучала часть из речи Порошенко, озвученная им ранее в Брюсселе.
Зеленский отреагировал на обвинения в плагиате на съезде партии «Слуга народа». В начале своего выступления перед собравшимися президент Украины в шутку усомнился в оригинальности написанного для себя текста.
«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — заявил Зеленский.
Известно, что после обвинений в администрации президента Украины была инициирована проверка, в результате которой выяснилось, что сотрудники Министерства иностранных дел, готовившие речь для Зеленского, параллельно продолжали работать с Порошенко.
Комментарии114
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Василенко , МИД , Европейский совет , Верховная Рада
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