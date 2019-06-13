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На Украине сообщили о новых жертвах столкновения ВСУ с ополченцами ЛНР и ДНР 

ТК «Звезда» + ещё 1 37 минут назад
Фото: Joint Forces Operation , Facebook
По словам украинских военных, трое человек погибли.
В пресс-службе Операции Объединенных сил заявили о жертвах столкновений бойцов ВСУ с ополченцами ДНР и ЛНР.
Как следует из сообщения, один ополченец погиб, еще трое ранены. Кроме того, один украинский военный также получил ранения.
Ранее ВСУ сообщили, что вплотную подошли к Донецку. По утверждению военных, они заняли территорию на дистанции от 100 до 250 метров в целью укрепить войска.
Эту информацию опровергли в милиции ДНР, отметив, тем не менее, что украинская сторона усилила обстрелы. Всего за сутки она около 12 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив 370 боеприпасов.
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